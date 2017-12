Estudantes invadem diretoria de ensino em Sorocaba

SOROCABA - Um grupo de estudantes invadiu o prédio da Diretoria Regional de Ensino, órgão da Secretaria Estadual de Educação, na tarde desta quarta-feira, 2, em Sorocaba, interior de São Paulo. O grupo com cerca de 25 alunos, segundo a Polícia Militar, entrou no prédio e trancou o portão principal com corrente e cadeado. O diretor regional, Marco Aurélio Bugni, estava no local. Ao se retirar do prédio com os outros funcionários, ele disse que registraria a ocorrência na Polícia Civil.

A diretoria regional funciona em prédio anexo à Escola Estadual Antonio Padilha, no centro da cidade, que já estava ocupada pelos alunos. Os estudantes estenderam uma grande faixa com os dizeres 'Não fecha a minha escola' na frente do prédio. Entre os manifestantes, estavam membros da União Sorocabana de Estudantes Secundaristas (Uses).

A ocupação foi postada com fotos na página da entidade no Facebook. "Os estudantes de Sorocaba estão dando uma aula ao governo do Estado de SP contra a reorganização, sendo a primeira cidade a ter a sua diretoria de ensino ocupada", informava o texto.

O Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp), subsede de Sorocaba, informou que a ação demonstra que é hora de o governo estadual abrir um diálogo com a sociedade para rever a reorganização. A Secretaria Estadual de Educação não havia se manifestado até as 18 horas.