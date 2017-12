Estudantes fazem segunda fase de vestibular da Unesp

Estudantes fazem neste domingo, dia 15, o primeiro dia da segunda fase do vestibular da Universidade Estadual Paulista (Unesp). Form convocados 41.147 candidatos para essa fase, que enfrentam mais uma dia prova na segunda.

Os portões dos prédios fecharam às 14 horas - e ocorre a mesma coisa amanhã. O exame terá duração de quatro horas e meia nos dois dias.

Nos dois dias os candidatos responderão a 36 questões dissertativas e deverão elaborar uma redação. A Unesp oferece 7.259 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2014. No total, há 171 opções de cursos em 23 cidades.

No Vestibular 2014, o Sistema de Reserva de Vagas para a Escola Básica Pública (SRVEBP) garante um mínimo de 15% das vagas de cada curso para alunos que tenham feito todo o ensino médio em escola pública. Isso deve ampliar a proporção destes alunos nos cursos da Unesp, que no Vestibular 2013 já era de cerca de 40% do total das vagas oferecidas.O resultado final será divulgado em 27 de janeiro.