Estudantes e funcionários fazem 'trancaço' na USP

SÃO PAULO - Um grupo de estudantes e funcionários da Universidade de São Paulo (USP) bloqueou na manhã desta quinta-feira, 9, todos os portões de acesso à Cidade Universitária, no Butantã, na zona oeste da capital paulista. O protesto contrariou uma decisão judicial que a universidade conseguiu que proibia o "trancaço" em seus câmpus. A decisão judicial estabeleceu multa diária de R$ 10 mil para o Sindicato dos Trabalhadores da USP (Sintusp) e o o Diretório Central dos Estudantes Livres (DCE-USP).

Contrariando a decisão judicial, o grupo manteve o "trancaço" que havia sido deliberado em assembleia. O protesto teve início às 5h desta quinta-feira e foi encerrado por volta do meio dia, quando a passagem foi liberado pelos manifestantes. O ato foi pacífico.

Estudantes e funcionários exigem que o reitor da universidade, Marco Antonio Zago, negocie a adoção de cotas raciais e sociais, política de permanência estudantil na instituição, o reajuste salarial de professores e funcionários, não corte o ponto dos grevistas e evite o que chamam de "desmonte da universidade".

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Trânsito. As vias no entorno da universidade têm tráfego lento, principalmente porque ônibus que passam por dentro do câmpus são impedidos de seguir viagem. Os veículos estão retidos na Avenida Afrânio Peixoto, e os reflexos chegam às Avenidas Corifeu de Azevedo Marques e Escola Politécnica. Agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) organizam o trânsito no local.

Crítica. Em nota, a Reitoria da USP disse que o protesto foi uma "truculência" e é "inadmissível". "Esse tipo de atitude agride não apenas o direito de ir e vir. Agride a razão. No fundo, agride o próprio espírito que norteia a universidade como casa do saber, da convivência plural, da ciência e da paz", diz a nota.

A Reitoria afirmou ainda que o protesto "afrontou" a decisão judicial e que, por isso, irá tomar novas medidas judiciais "a fim de garantir o retorno à normalidade da vida universitária". No entanto, não especificou quais medidas serão adotadas.

Uriel Piffer, um dos representantes do DCE, afirmou que o diretório não se deixou "intimidar" pela decisão judicial e que o protesto foi bastante positivo para dar mais visibilidade ao movimento grevista e aos problemas que a universidade enfrenta. "Nosso protesto é legítimo e devemos ter outros 'trancaços' nas próximas semanas até que o reitor decida negociar conosco", disse.

O Estado tentou contato com Sintusp, mas ninguém foi localizado para comentar.