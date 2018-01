Estudantes do PR ocupam 46 colégios contra reforma do ensino médio

CURITIBA - Os estudantes de ensino médio ocuparam na madrugada desta sexta-feira, 7, o Colégio Estadual do Paraná (CEP), o maior do Estado, com mais de cinco mil alunos matriculados. A ocupação é um protesto contra a reforma no ensino médio proposta pelo governo Michel Temer. Além dele, outros 45 colégios situados em 15 cidades, incluindo a capital, estão tomados por estudantes.

As ocupações tiveram início na quarta-feira, 5. Em nota, a União Paranaense de Estudantes Secundaristas (UPES), disse que a reforma no ensino médio, por meio de medida provisória "é limitada e não nos representa". A UPES diz, ainda, que "a proposta tem sido veementemente refutada pelo movimento estudantil, que discorda do projeto autoritário que pretende eliminar o pensamento crítico das instituições de ensino".

O governo estadual não se manifestou oficialmente sobre a manifestação dos estudantes. No início das ocupações, o governador Beto Richa (PSDB) disse que todos os estudantes deverão ser ouvidos. "Desde já, eu quero garantir que todas as disciplinas serão mantidas".