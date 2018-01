Estudantes disputam competição de cursos profissionalizantes

Jovens de 28 países vão se encontrar em março no Rio de Janeiro para a WorldSkills Americas, competição que reúne estudantes de cursos de formação profissional do continente americano. O encontro, realizado entre os dias 9 e 14 de março, acontecerá junto com as Olimpíadas do Conhecimento, organizadas pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e que reunirão 562 jovens estudantes brasileiros. Para o gerente de projetos em educação do Senai, Luis Arruda, os jogos ajudam no momento de qualificar as metodologias adotadas pelos países em sua formação de mão de obra. "Quando participamos de competições como essas temos a oportunidade de ver o que cada país tem feito em seu trabalho de formar profissionais, e como isso está sendo aplicado no mercado", disse hoje Arruda na apresentação dos Jogos. Já confirmaram presença na WorldSkills Americas delegações de Estados Unidos, Canadá, Argentina, Paraguai, Chile, Colômbia, Peru e Costa Rica, entre outros. As Olimpíadas do Conhecimento colocam em prova as habilidades pessoais e de conhecimentos técnicos exigidos pelo mercado de trabalho em 41 ocupações da indústria e cinco dos setores de comércio e serviços. Já na WorldSkills Americas os estudantes vão competir em 20 ocupações do mercado profissional. Os jogos serão classificatórios e servirão como preparação para a próxima WorldSkills, que reunirá, em 2011, em Londres, estudantes de cursos de formação profissional de todo o mundo.