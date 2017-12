Estudantes desocupam Diretoria de Ensino em Sorocaba

SOROCABA - Depois de cinco dias de ocupação em protesto contra a reorganização da rede estadual pelo governo, os estudantes deixaram no final da tarde desta segunda-feira, 7, o prédio da Diretoria Regional de Ensino de Sorocaba. Uma escola da cidade continua em posse dos alunos.

Na saída da diretoria, os alunos recolheram as faixas afixadas no muro e portões do prédio e entregaram as chaves a um funcionário. Na sexta-feira, o governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou ato revogando o projeto de reorganização, mas os ocupantes decidiram permanecer na unidade durante o fim de semana.

Também foram desocupadas nesta segunda-feira três das quatro escolas que permaneciam tomadas pelos estudantes. A Escola Estadual Senador Vergueiro, na Vila Hortência, é a única que continua em poder dos alunos. Eles alegaram ter programado um ato, à noite, que terminará com apresentação de uma peça teatral, por isso o prédio só será desocupado na manhã de terça-feira, 8.