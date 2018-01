Estudantes de São Paulo terão cursinho pré-vestibular online gratuito

Os 520 mil alunos das escolas estaduais de São Paulo terão direito a se matricular em cursinho preparatório para o vestibular. O curso da Secretaria de Educação de São Paulo será online e gratuito. Os estudantes podem acessar a plataforma online sem precisar fazer inscrição. Para acessar o sistema, os alunos recebem uma senha. “Todas as matérias [estão online] e ele vai fazendo, também, os simulados; vai se preparando para fazer a prova do vestibular”, explicou o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), nesta segunda-feira, 7, durante o lançamento do programa.

O conteúdo do cursinho online é interativo e oferece simulados baseados em questões temáticas que caíram em vestibulares de instituições como Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Universidade Estadual Paulista (Unesp) realizados nos últimos dez anos. Na plataforma, os estudantes terão acesso ainda a um simulado preparatório para o Enem.

O participante terá orientação simultânea sobre os erros e acertos, com indicações dos conteúdos e materiais de referência que devem ser aprofundados em cada assunto e que podem ser levados para a sala de aula e discutidos com os professores. O cursinho pré-vestibular será oferecido pela Escola Virtual de Programas Educacionais (Evesp), órgão da Secretaria da Educação, que oferece gratuitamente cursos online de espanhol, inglês, libras, entre outros.