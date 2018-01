Estudantes de cidades da região serrana do Rio terão acesso a bolsa de assistência estudantil

Estudantes que vivem em cidades atingidas por enchentes e deslizamentos de terra no Estado do Rio de Janeiro vão receber bolsas de assistência estudantil, de acordo com nota divulgada nesta segunda-feira, 17, pelo Ministério da Educação (MEC).

Segundo a pasta, os alunos beneficiados precisam ter sido selecionados para cursos de educação superior pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) ou para obtenção de bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). A assistência equivale a ajuda de custo de R$ 350 por mês.

Dados do ministério apontam que, na região fluminense afetada pelas enchentes, 9,5 mil estudantes fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), cujas notas são usadas no processo de seleção do Sisu.

O MEC informou que vai oferecer acesso gratuito à internet em lan houses das cidades afetadas pelas chuvas para que os estudantes possam fazer a inscrição no Sisu. Todos os câmpus dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia do Rio de Janeiro e Fluminense e do Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet) do Rio de Janeiro liberaram o acesso à internet aos estudantes. O prazo para inscrição vai até as 23h59 de quinta-feira, 20.

Em Teresópolis, os estudantes têm acesso liberado à internet na Avenida Oliveira Botelho 87, Bairro Alto. Em Nova Friburgo, na Rua Alberto Brauen, 227. Em Petrópolis, no campus do Cefet, prédio do antigo fórum, no centro da cidade. Todos os pontos foram instalados ontem.