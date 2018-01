Estudantes da USP protestam contra ensino a distância

Cerca de 400 estudantes da Universidade de São Paulo (USP) bloquearam o portão 1 da Cidade Universitária por volta das 16 horas, num protesto contra o curso de graduação a distância recém-criado pela universidade. Depois eles fecharam o cruzamento das Ruas Alvarenga, uma das principais vias do Butantã, e Afrânio Peixoto. Carros e ônibus ficaram parados. Motoristas desceram para discutir com alunos, enquanto outros apelaram para um buzinaço. Treze homens da Tropa de Choque da PM foram ao local e conseguiram liberar duas faixas da Alvarenga. Os alunos, então, recuaram.

Os manifestantes exibiram faixas contra a Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp), programa da Secretaria de Ensino Superior do Estado que coordena cursos à distância oferecidos pela USP, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Eles gritaram slogans contra a reitora da USP, Suely Vilela, como ?Suely, a culpa é sua, hoje a aula é na rua? e ?Suely, polícia não. A Univesp não é educação?.

No início da tarde, alunos colocaram uma faixa de 18 metros na Torre do Relógio, com os dizeres ?Fora PM!?. ?Pusemos a faixa aqui porque é uma ação mais contundente, dá para ver de qualquer parte do câmpus?, disse um estudante da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP que se identificou apenas como Julio.

Greve

Funcionários da USP decidiram manter a greve da categoria, iniciada há quase um mês, numa ?assembleia? realizada às 12h30. O número de participantes do evento foi baixo, cerca de 200 pessoas. ?Hoje é dia de pagamento?, tentou justificar Anibal Cavali, diretor de base do sindicato dos funcionários da USP. ?O pessoal pega o dinheiro e sai para pagar contas.?