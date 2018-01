Estudantes da USP podem pegar 3 anos e meio de prisão

O delegado afirmou que os alunos permaneceram confinados durante o dia em dois ônibus (um com homens e outro com mulheres) porque quiseram. Segundo o policial, foi oferecida aos estudantes a possibilidade de aguardarem sua vez de serem interrogados no prédio do distrito, mas eles a rejeitaram.

Rodrigues negou denúncias de que os alunos tenham ficado sem comida ou sem acesso ao banheiro. "Todos estão se alimentando com água e frutas."

Do lado de fora do DP, cerca de 150 alunos e funcionários que marcharam a pé do câmpus da USP protestaram contra a polícia à tarde, aos gritos de "libertem nossos presos". A PM fez um cordão de isolamento em volta do prédio da delegacia, com policiais protegidos por escudos. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) bloqueou uma faixa e meia de trânsito da Avenida Doutor Gastão Vidigal, em frente do DP.

Apesar disso, os ânimos permaneciam acirrados. A mãe de um estudante foi detida por desacato a um homem da Tropa de Choque. A polícia informou que ela seria liberada após assinar um termo circunstanciado. No início da tarde, quando jornalistas de TV entravam no ar ou começam gravações, manifestantes berravam "Mentira, mentira!" ou "O povo não é bobo, abaixo a Rede Globo."