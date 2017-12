Estudantes da UFSC ocupam a reitoria

SÃO PAULO - Alunos de vários cursos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) ocuparam na noite desta terça-feira, 30, a reitoria da instituição em Florianópolis. O movimento seria em represália ao corte do auxílio-alimentação recebido por estudantes de baixa renda. Cerca de 150 pessoas estavam reunidas na ocupação por volta das 21h50 e deliberavam as diretrizes do movimento.

Com a greve dos servidores técnicos, o restaurante universitário foi fechado, e os alunos passaram a fazer as refeições no restaurante do câmpus de Ciências Agrárias, menor e mais distante. Os estudantes de baixa renda, isentos de pagar pelas refeições, recebiam um auxílio de R$ 15, divididos para almoço e jantar.

De acordo com um dos alunos da ocupação que preferiu não se identificar, o benefício demorou a ser pago e, nesta semana, foi cortado, porque o edital era de 20 dias.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Houve uma reunião com a reitoria para tentar solucionar o impasse do fechamento do restaurante e o corte do benefício para os estudantes isentos, mas não houve resultados. "Eles disseram que talvez volte a ser pago na quinta-feira, ofereceram lanche, mas a gente não aceitou. Então, eles retiraram as propostas e a gente resolveu ocupar", disse.

Procurados na noite desta terça, quando ocorreu a ocupação, representantes da UFSC não foram encontrados pela reportagem.

Nesta quarta-feira, haverá uma audiência pública com a reitoria "visto a situação caótica que se encontra a Universidade", segundo o informe publicado na página oficial do Diretório Central dos Estudantes Luís Travassos.

A pauta traz a discussão sobre cortes orçamentários, transparência, greve dos servidores, indicativo de greve de professores, fechamento do restaurante universitário e problemas com a assistência estudantil.