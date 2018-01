Estudantes da Unesp mantêm ocupação no câmpus Araraquara

FRANCA - Estudantes do câmpus de Araraquara da Universidade Estadual Paulista (Unesp) resolveram manter a ocupação da diretoria que já dura uma semana. Mesmo com uma liminar que autoriza a reintegração do prédio por parte da instituição, os alunos decidiram que não deixarão o local.

De acordo com a direção do câmpus, caberá à Justiça resolver se usa a força policial para retomar o imóvel. Uma última tentativa para convencer os estudantes a deixarem o local foi agendada para a próxima segunda-feira, 9, ocasião em que acontecerá uma reunião entre as partes. Estão ocupando a sala da diretoria cerca de 50 universitários que espalharam faixas de protesto por todo lado.

O movimento reclama, entre outras coisas, do despejo de 38 alunos das moradias estudantis. A direção propôs dar um prazo maior para aqueles que entraram com recurso, mas a proposta ainda será levada à assembleia pelos estudantes. Eles ocuparam a sala após quebrarem vidros e conseguirem abrir a porta na madrugada do dia 30.

Moradia. Os estudantes também pedem que sejam construídas mais moradias no campus, que hoje conta com 128 vagas. Já universidade alega não haver demanda para que seja ampliado o benefício. A liminar de reintegração foi obtida na Justiça na última quarta-feira, 4.