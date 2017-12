Estudantes da UFRJ ocupam reitoria em apoio a servidores grevistas

Os estudantes fizeram uma vigília na reitoria na noite de quarta-feira, 11, e, neste momento, fazem um protesto no local. Segundo Tadeu Alencar, que representa a UFRJ no Comando Nacional de Greve Estudantil, os alunos devem também participar da reunião do Conselho Universitário, que ocorre na manhã desta quinta, 12.

Enquanto isso, os professores da UFRJ devem protestar por melhores condições salariais, na manhã de hoje, com intervenções artísticas em 12 monumentos do Rio de Janeiro. Entre as ações previstas pelos grevistas estão a leitura de poemas, apresentações musicais e performances perto de estátuas de artistas como Carlos Drummond de Andrade e Noel Rosa.