Estudantes da UFPE criam site que organiza textos às normas da ABNT

Um site criado por três estudantes de pós-graduação em Ciência da Computação promete acabar com as dores de cabeça na hora de fazer trabalhos acadêmicos. O FastFormat (fastformat.co) é uma plataforma online para adequar os textos às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). O serviço é gratuito e o processo de inscrição pode ser feito até com uma conta no Facebook.

O site veio da iniciativa dos colegas Yguaratã Cerqueira Cavalcanti, Paulo Silveira e Bruno Melo, ambos de 31 anos e estudantes da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). "Vimos a dificuldade que as pessoas têm em formatar os documentos acadêmicos e decidimos tornar o processo mais rápido", explicou Cavalcanti. De acordo com ele, a plataforma ainda não recebeu nenhum investimento e é mantida com recursos próprios. Doações podem ser feitas pelo site.

O FastFormat oferece ao usuário logo no início três opções de modelos: TCCs, artigos científicos e artigos em coluna dupla. Ele é baseado em templates - formulários em que o modelo já vem pronto e basta apenas editar os textos. A edição é completa: vai da capa, com nome do autor, da instituição de ensino, título de trabalho, local e data até as referências. Depois, o documento final pode ser baixado em formatos comuns, para que seja acessado em programas como Microsoft Word ou Open Office.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acesse: http://www.fastformat.co/