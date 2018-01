Estudantes consideram provas do segundo dia da 2ª fase da Unicamp menos trabalhosas

As provas do segundo dia da 2ª fase do vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) foram menos trabalhosas e extensas que as provas de domingo, afirmaram alunos que fizeram o exame em Santos, na Baixada Santista. Os estudantes tiveram de responder a 18 questões dissertativas de ciências humanas e artes e 6 de língua inglesa.

“Hoje deu tempo de fazer tudo, foi mais tranquilo, mas estou desconfiando que amanhã vai ser corrido como ontem, porque a prova terá muitas contas", disse a estudante Giullia Sarabando, de 18 anos, que tenta uma vaga no curso de Engenharia de Produção. Segundo ela, as provas de geografia e história abrangeram um vasto conteúdo e para ir bem na prova de inglês, o aluno precisava ter bastante vocabulário. “Não era interpretação de texto, tinha que saber o significado de cada palavrinha”, completa.

“Nossa, na prova de história e geografia caiu de tudo, tinha meio que uma pergunta de cada assunto”, conta o vestibulando de Medicina Gustavo Pereira Martins, de 20 anos, afirmando que a prova de história tinha questões sobre a Revolução Inglesa, Grécia, Ditadura Militar, Constituição de 1988, Congresso Nacional, Segunda Guerra Mundial e Guerra do Iraque. Já do conteúdo de geografia, o jovem destaca perguntas sobre clima, vegetação e sobre a usina hidrelétrica de Belo Monte.

Professores de cursinho avaliaram a prova de língua portuguesa e literatura e de matemática aplicada ontem como feita para selecionar "gênios".

As provas da 2ª fase serão realizadas até esta terça-feira, 18, em 21 cidades do País. A duração dos exames é de quatro horas nos três dias e os portões são fechados às 13 horas. Amanhã, serão avaliadas as ciências da natureza, em 24 questões dissertativas.

Os 16.644 candidatos convocados concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp).