Estudantes comparecem ao 1º dia de matrículas na USP e PUC

Com o rosto e corpo pintados, calouro faz pedágio na avenida Sumaré, em São Paulo (SP) SÃO PAULO - Grande parte dos 10.812 candidatos aprovados compareceram nesta segunda-feira, 8, nas unidades da Universidade de São Paulo (USP), Santa Casa e PUC para o primeiro dia de matrículas. Veja também: Confira aqui as listas de aprovados e treineiros da Fuvest Unicamp e Unesp se mobilizam para evitar trotes violentos MPF declara guerra à violência no trote O trote é importante para recepcionar os calouros? Acompanhe tudo sobre educação no Estadão.edu Após a matrícula, os estudantes participam do tradicional trote, no qual são pintados pelos alunos veteranos e fazem pedágio para arrecadar dinheiro em diversos pontos da capital paulista. Estudante brinca com veteranos durante trote na Avenida Sumaré Os candidatos convocados pela Fuvest deverão efetuar as matrículas nos dias 8 ou 9 de fevereiro, nos locais e horários indicados no Manual do Candidato (páginas 68 a 70), também disponível no site. No dia 15, haverá uma segunda chamada de candidatos.