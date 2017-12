Estudantes com bom desempenho podem engordar Bolsa Família

A Comissão de Educação do Senado aprovou nesta terça-feira, 2, benefício adicional ao programa Bolsa Família. Pela proposta, essa nova ajuda será paga a estudantes da rede pública de acordo com o desempenho escolar. Veja também: Ensino na 4ª e 8ª série melhora; médio piora O projeto de lei de autoria do senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) estabelece que terão direito ao novo benefício crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. O valor a ser pago será regulamentado pelo governo federal. Como tramitou em caráter terminativo, a matéria segue agora para apreciação da Câmara dos Deputados.