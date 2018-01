Estudantes chilenos erguem barricadas contra lei 'anti-ocupações'

Estudantes chilenos ergueram barricadas com móveis e lixo para bloquear o trânsito nas vias próximas ao colégio Victorino Lastarria, na cidade de Providencia, região metropolitana de Santiago.

Os manifestantes encapuzados protestam contra o projeto de lei "anti-ocupações", assinado no domingo pelo presidente Sebastián Piñera, que prevê penas mais rigorosas para ações como ocupações de instituições de ensino.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As barricadas foram erguidas no município onde, na semana passada, o prefeito Cristian Labbé, ex-coronel do Exército e colaborador próximo do ex-ditador Augusto Pinochet, decidiu desocupar as escolas tomadas por estudantes e encerrar o ano letivo.

A polícia chilena tenta liberar as vias com o uso de jatos de água e gases lacrimogêneos enquanto os manifestantes se protegem dentro da instituição de ensino.

Os incidentes acontecem horas antes do início do diálogo entre estudantes e governo na tentativa de encontrar uma saída para a crise no setor de educação, paralisado há mais de cinco meses por demandas de qualidade e gratuidade.