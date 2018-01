Estudantes ausentes no Enade devem justificar ausência até segunda-feira

Os alunos de cursos superiores que foram convocados para participar do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) no ano passado e não compareceram à prova tem até segunda-feira (31) para apresentar justificativa ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A participação no Enade é obrigatória e os ausentes ficam impedidos de receber o diploma após a conclusão do curso.

Os estudantes podem enviar a justificativa pelo site do instituto, anexando os documentos comprobatórios das causas da ausência. Os pedidos serão analisados por servidores do Inep, com base em critérios definidos por uma comissão formada por representantes do Ministério da Educação (MEC) e da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). Caso o pedido não seja aceito, o aluno precisará participar de uma nova edição do Enade para regularizar sua situação.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O exame é aplicado a alunos ingressantes e concluintes de cursos superiores de instituições públicas e privadas com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino oferecido. Em 2010, a prova foi aplicada em novembro a estudantes de agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, terapia ocupacional e zootecnia. Também foram avaliados cursos de tecnologia em agroindústria, agronegócios, gestão ambiental, gestão hospitalar e radiologia.