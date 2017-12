Estudante vai ouvir advogado para saber se vai à Justiça "Eu tô me maquiando. Vou entrar daqui a pouco em algum programa." Era começo da tarde de sexta-feira quando Geisy, a garota assediada na Uniban, atendeu o celular. Ela estava nos estúdios da Rede Record, na Barra Funda, e havia desistido de ir ao câmpus da faculdade, onde discutiria seu caso e seu retorno às aulas com a diretoria. A mãe da estudante foi em seu lugar, mas o conteúdo da reunião não foi divulgado. "Preferi esperar a opinião de um advogado e não consegui um ainda. Quero ver se devo processar e quem", explicou a estudante de Turismo. Ela passou a tarde participando do programa Geraldo Brasil. De blusa preta de manga cumprida, gola alta, calça jeans apertada e salto alto, Geisy recontou seus momentos de apuro por conta de um vestido curto. O apresentador insistia para que ela vestisse a peça rosa-choque, mas a garota repetia: "Não quero me expor." Mas acabou cedendo ao longo do programa. Depois de descrever as minúcias do episódio e discuti-lo com Leão Lobo e o promotor de eventos Amir Kader, Geisy declarou que assume parte da responsabilidade no caso, "mas isso não justifica me tratarem como um animal".