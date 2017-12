Estudante que caiu do 5º andar em colégio do Rio está em estado grave

RIO - A Polícia Civil do Rio abriu inquérito para investigar a queda de um aluno de 12 anos do 5.º andar do Colégio São Bento, um dos mais tradicionais do País. O episódio ocorreu na tarde de sexta-feira, 28, no horário da saída, e só foi comunicado à polícia na tarde do dia seguinte. O delegado Aldrin Genuíno da Rocha informou que vai requisitar as imagens das câmeras de segurança e ouvir os funcionários da escola.

“As informações (prestadas por um representante da escola) são precárias. Não esclarecem se ele caiu da janela de uma sala de aula ou de uma área comum. Vou requisitar uma perícia descritiva”, afirmou Rocha, que é delegado adjunto da 1.ª DP (Praça Mauá). “É cedo para afirmar o que houve. Vamos ouvir também o serviço de psicologia para entender como era a personalidade da criança, como se comportava.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O estudante J.P.G.P. caiu do 5.º andar por volta das 16h30. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para o Hospital Municipal Souza Aguiar. De acordo com as primeiras informações, o menino teve traumatismo craniano, fratura da bacia e ruptura do baço – o órgão foi extraído em cirurgia. Ele está internado em estado grave no Centro de Tratamento Intensivo. Na tarde desta segunda-feira, 1.º, a Secretaria Municipal de Saúde informou que os médicos não detalhariam o boletim médico “em respeito” à criança.

No domingo, 30, parentes e amigos se reuniram na capela do hospital, em uma missa pela recuperação da adolescente. Muito emocionados, alguns ainda ficaram no local, à espera de informações. Ninguém quis dar entrevista. “Respeitem a dor da família”, pediu uma mulher, que não se identificou.

O São Bento não suspendeu as aulas. O movimento foi normal na escola nesta segunda. Pais de alunos e estudantes relataram que o adolescente, cuja mãe seria professora da instituição, sofria de depressão. De acordo com o pai de um estudante do ensino médio, o local onde teria ocorrido a queda é uma área onde os alunos costumam se reunir à espera dos elevadores. Ele relatou que circulavam rumores de que o garoto de 12 anos teria retirado o óculos, os sapatos e a mochila antes da queda.

Em nota, o São Bento lamentou o episódio, ao qual a instituição se referiu como “queda de alta gravidade”. “O momento é de reserva, dentro dos limites possíveis, e nos colocamos na posição de silêncio respeitoso, atendendo ao pedido da família”, informava o texto. O Estado procurou a instituição, questionando sobre a instalação de grades e redes de proteção. A Assessoria de Imprensa informou que só se manifestaria pela nota oficial.

PARA LEMBRAR

São Bento só aceita homens como alunos

Fundado em 1858 pelos monges do Mosteiro de São Bento e situado no centro do Rio, o São Bento foi considerado o melhor colégio do País em quatro edições do Enem: 2005, 2007, 2008 e 2010.

A escola oferece aulas das 7h30 às 16h20 e cobra mensalidade de R$ 2.280,12 para o 5.º ano do ensino fundamental (série que o menino frequenta), incluídos almoço e dois lanches diários. A mensalidade mais cara é paga pelos alunos do 3.º ano do ensino médio, que também têm aulas aos sábados: R$ 2.356,05.

A instituição nunca aceitou mulheres como alunas. Em seu site, afirma que o colégio “foi concebido para funcionar atendendo a público do mesmo sexo da ordem religiosa (Beneditina)”.

Para estudar no São Bento é necessário se submeter a um processo de avaliação. No ensino médio só é possível ingressar no 1.º ano. Entre os ex-alunos figuram personalidades como o maestro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), o jurista Clóvis Beviláqua (1859-1944) e o jornalista Paulo Francis (1930-1997).