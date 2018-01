Estudante pode mandar dúvidas sobre Fuvest no Facebook do 'Estadão.edu'

SÃO PAULO - O Estadão.edu vai transmitir a correção ao vivo da prova de primeira fase da Fuvest a partir das 18h55 deste domingo. Vinte e cinco professores do Cursinho da Poli farão a análise do exame no estúdio da TV Estadão, no endereço http://www.estadao.com.br/aovivo/. Nesta mesma página o internauta poderá conferir o gabarito oficial do vestibular, que será divulgado por volta das 19 horas.

Os vestibulandos podem enviar dúvidas e perguntas aos professores publicando uma mensagem no mural do Facebook do Estadão.edu (http://www.facebook.com/estadao.edu).

A prova começou às 13 horas e termina às 18h. Os estudantes têm de resolver 90 questões de múltipla escolha. O exame está sendo realizado em 114 endereços - 61 na Grande São Paulo e 53 no interior.

Ao todo, 146.885 candidatos disputam 10.852 vagas em cursos de graduação da USP e 100 na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa. Neste ano, o número de inscritos cresceu 10,47% em relação a 2010.

A lista de candidatos convocados para a segunda fase será divulgada em 19 de dezembro. As provas acontecem entre os dias 8 e 10 de janeiro.