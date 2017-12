Estudante de Sorocaba comemora aniversário na prova da Fuvest

SOROCABA - O estudante Bruno Bonando comemorou o aniversário de 19 anos no portão da Universidade Paulista (Unip), um dos locais do vestibular da Fuvest, em Sorocaba, neste domingo, 29. Amigos e outros candidatos cantaram parabéns e bateram palmas.

“Faltou um bolo com velinhas”, brincou ele, que vai tentar uma vaga em Medicina. “Fui razoavelmente bem no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) e estou na briga”, disse Bonando.

O vestibular começou sem incidentes, em Sorocaba. A chuva que caiu pela manhã havia dado uma trégua e, pelo menos na Unip, os portões foram fechados sem que houvesse retardatários. Alguns correram para entrar em tempo.

Buscando vaga em Engenharia do Petróleo, o estudante Vinícius de Queirós Pereira, 18 anos, chegou 30 minutos antes do portão abrir, ao meio-dia. O candidato Jonatan Rafael, de 17, foi à prova de moto para evitar trânsito. “No Enem estava muito congestionado e quase perdi a prova”, contou.

Neste ano, mais de 142,7 mil candidatos da Fuvest concorrem a 9.568 vagas na Universidade de São Paulo (USP). O resultado da primeira etapa do processo seletivo será divulgado em 21 de dezembro. Outras 1.489 cadeiras na instituição serão disputadas pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).