Estudante de Medicina é expulso após e-mail homofóbico

Um estudante do segundo ano de Medicina da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), no Rio Grande do Sul, foi expulso da faculdade e está proibido de ingressar na instituição. O aluno pode recorrer da decisão.

Segundo a UFCSPA, o estudante usou um e-mail acadêmico para enviar um texto com teor homofóbico a outros alunos no segundo semestre de 2010.

O centro acadêmico abriu um processo junto à reitoria, ocasionando na abertura de sindicância para descobrir o autor do e-mail. O caso também foi levado à Polícia Federal. A decisão do afastamento do aluno foi decidida alguns meses atrás, segundo a UFCSPA.

No texto do e-mail, o aluno diz ser "triste época essa nossa, onde é moda ser gay" e "é aceitável o homossexualismo entre os meios superiores de nossa gente". Ele conclama os "caros e futuros colegas" a "no momento da consulta de uma bicha, ou recuse-se ou trate-o erroneamente".