Estudante da USP pesquisa bactéria de infecção hospitalar

Aos 22 anos, Juliana Rodrigues Calil é aluna do sétimo semestre de Química na USP e optou pela atribuição em biotecnologia a partir do quinto semestre. Neste ano, Juliana está empenhada em sua pesquisa de iniciação científica. “Desenvolvo o projeto no laboratório do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com bolsa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).”

O trabalho de pesquisa chama-se “O papel da proteína PhoU em pseudomonas aeruginosa: relação com a resistência a antibióticos e estresses ambientais.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A jovem cientista explica que as bactérias pseudomonas são encontradas no chão e são capazes de viver em ambientes hostis. Segundo Juliana, em organismos saudáveis elas não causam danos, mas provocam infecção em pacientes debilitados que estejam hospitalizados.

Juliana diz que a pesquisa consiste em criar mutantes dessas bactérias e expô-los ao estresse ambiental, como temperaturas extremas, e avaliar se isso contribui para aumentar sua resistência aos antibióticos.

“Estou muito animada, porque o resultado será bem aplicável, contribuindo para identificar formas de combatê-las.”

QUEM É

JULIANA R. CALIL

ALUNA DO CURSO DE QUÍMICA/BIOTECNOLOGIA DA USP

Cursa o sétimo semestre e faz projeto de iniciação científica com bolsa do CNPq. Ela participa de pesquisa sobre a bactéria pseudomonas, responsável por causar infecção hospitalar. Tem preferência pela área de pesquisa e acredita que não seguirá carreira acadêmica.