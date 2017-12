Estrangeiros podem concorrer a vagas em universidades do País

Foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 8, o edital de convocação para o processo seletivo 2014 do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G). O programa oferece vagas gratuitas em cursos de graduação de instituições de ensino superior brasileiras para estrangeiros que desejem fazer graduação no Brasil. O período de inscrição vai de 15 de abril a 28 de junho.

O PEC-G agrupa atividades e procedimentos de cooperação educacional internacional, preferencialmente com os países em desenvolvimento, com base em acordos bilaterais vigentes. O foco é a formação e capacitação do estudante estrangeiro em curso de graduação no Brasil e seu retorno ao país de origem ao final do curso.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Podem concorrer estudantes estrangeiros, maiores de 18 anos até dia 31 de dezembro de 2013, que tenham concluído, em seus países, o equivalente ao ensino médio. Os interessados precisam apresentar termo de responsabilidade financeira de US$ 400 mensais, para custear a estadia no país, e Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros (Celpe-Bras), caso não venham de países lusófonos.