Estão abertas as inscrições para o 9º Exame de Ordem Unificado

Estão abertas as inscrições para o 9.º Exame de Ordem Unificado, conforme edital divulgado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). As inscrições podem ser feitas entre esta segunda-feira, 12, e o próximo dia 26, pelos sites http://oab.fgv.br ou http://www.oab.org.br.

Ainda de acordo com o edital, a prova objetiva (ou primeira fase) será composta de 80 questões e será aplicada no dia 16 de dezembro, com 5 horas de duração. Os locais de realização da prova objetiva devem ser divulgados em 10 de dezembro.

As questões da etapa objetiva do exame abrangerão as disciplinas profissionalizantes obrigatórias e integrantes do currículo mínimo do curso de Direito e, no mínimo, 15% de questões versando sobre o Estatuto da Advocacia e da OAB (Lei 8.906/94) e seu Regulamento Geral, Código de Ética e Disciplina e Direitos Humanos.

Já a etapa subjetiva ou prova prático-profissional será realizada no dia 24 de fevereiro de 2013, também com 5 horas de duração.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada. Também Poderão realizá-lo os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito do 9.º e 10.º semestres. A aprovação no exame é requisito necessário para a inscrição nos quadros da OAB como advogado.