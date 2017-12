Estadual de Maringá tem a melhor empresa júnior do Brasil

É da Universidade Estadual de Maringá (UEM) a melhor empresa júnior do País. A Confederação Brasileira de Empresas Juniores premiou neste mês a Adecon, empresa júnior de consultoria vinculada aos cursos de Administração, Ciências Econômicas e Ciências Contábeis da UEM, com o primeiro lugar no SMD EJs 2010. A PJ Produção Júnior, dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia Mecânica da UFMG, e a Mecatron, do curso de Engenharia de Controle e Automação da Unicamp, foram premiadas respectivamente com o segundo e o terceiro lugares.

A Confederação já havia divulgado as 20 melhores empresas juniores do Brasil. A UEM têm outra empresa nessa lista: a Conseq, de Engenharia Química. As quatro outras universidades com duas empresas na lista das "top 20" são a USP, a UFRGS, a UFSC e a UFPE.

Por categoria, foram premiadas: em Estratégia, a ITA Jr; em Pessoas, a Conseq; em Mercado, a EPR Consultoria (UFRGS); em Financeiro e também em Projetos, a Adecon; em Sociedade, a Mecatron, e em Movimento Empresa Júnior, a PJ.

Segundo os organizadores, o SMD tem o objetivo de auxiliar na avaliação da administração e na comparação do desenvolvimento das mais de 160 empresas confederadas. Confira a lista das 20 melhores neste ano, por região:

Centro-Oeste

Econsult (UnB)

Nordeste

A.C.E. (UFPE)

EJA Consultoria (UFPB)

FCAP Jr. (UFPE)

Sudeste

Ayra Consultoria (UFRJ)

Campe (UFJF)

Esalq Jr. (USP)

FEA Jr. (USP)

ITA Jr. (ITA)

Mecatron (Unicamp)

PJ Produção Júnior (UFMG)

UFV Jr. Florestal (UFV)

Sul

Ação Júnior (UFSC)

Adecon (UEM)

Conseq (UEM)

Coem JR (UFPR)

Ejep (UFSC)

Emad Jr. (UFPel)

EPR Consultoria (UFRGS)

PS Júnior (UFRGS)