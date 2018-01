Estados não seguirão orientação do CNE sobre matrícula Pelo menos 14 Estados não seguirão a orientação do Conselho Nacional de Educação (CNE) de matricular, no 1º ano do ensino fundamental, crianças com 6 anos completos até 31 de março. Mesmo com a tentativa do conselho de padronizar a idade, a maioria dos governos manterá, neste ano, sua própria data de corte - último dia do ano em que a criança deve fazer 6 anos para ingressar no 1º ano. Como os Estados têm autonomia, eles podem ou não seguir a recomendação do CNE.