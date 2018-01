'Estado' publica vídeos com dicas para o Enem

Atualizada às 9h40 do dia 13/10

SÃO PAULO - A partir de quarta-feira, 30, o Estado publica diariamente vídeos com dicas de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Professores do Cursinho da Poli indicarão os temas mais recorrentes e estratégias para se dar bem na prova.

O exame, principal método de ingresso em boa parte das universidades públicas e privadas do País, será feito nos dias 24 e 25 de outubro por cerca de 7,7 milhões de candidatos. Além da redação, o Enem tem quatro provas objetivas: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens e Matemática.

Assista aos nove vídeos:

1. História

2. Química

3. Física

4. Biologia

5. Geografia

6. Redação

7. Português e literatura

8. Matemática

9. Inglês