'Estado' publica vídeos com dicas para quem deseja estudar fora

Cada vez mais jovens sonham em fazer uma graduação no exterior. Segundo relatório Open Doors, publicado pelo International Institute of Education (IIE), o número de brasileiros estudando nos Estados Unidos cresceu em 20% entre 2012 e 2013. Como o processo seletivo no exterior é bem diferente do brasileiro, muitos ficam em dúvida sobre o andamento da seleção.

Para auxiliar os estudantes, o Estado publica, a partir desta semana, uma série de vídeos da Fundação Estudar sobre o tema. As aulas explicam o tipo de documentação exigida nas viagens e as principais dificuldades de adaptação, além de apresentar depoimentos de estudantes e dicas de como escolher a universidade, entre outros.

O Prep Course, como é chamado, é um curso de videoaulas gratuito para quem tem interesse em fazer uma graduação ou pós no exterior. Neste primeiro tutorial, a americana Laila Parada, ex-estudante de Harvard, aponta cinco motivos para deixar o País e se aventurar em uma experiência estudantil lá fora.