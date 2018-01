Portal do ‘Estado’ traz conteúdo do Jornal da USP

O Estado fechou parceria com o Jornal da USP e passa a divulgar nesta quarta-feira, 1º, no portal www.estadao.com.br a produção científica e cultural da Universidade de São Paulo, a mais importante instituição de ensino superior do País. O Jornal da USP é dedicado à divulgação de pesquisas científicas, atividades culturais, o dia a dia universitário e análise de especialistas sobre temas de interesse da sociedade.

Desde maio do ano passado, o Jornal da USP é totalmente online e produzido de segunda a sexta-feira. A publicação tem 32 anos. São cerca de 25 publicações diárias no site, com conteúdo multimídia, que agora estarão em todas as plataformas do Estado: redes sociais, site, newsletter e WhatsApp.

“É uma parceria muito importante porque aumenta o alcance de nossas publicações. O Estadão é uma parceiro histórico da universidade. A USP nasceu na redação do jornal”, afirma Marcia Blasques, chefe da Divisão de Mídias Online da Superintendência de Comunicação Social da instituição.

Ainda segundo ela, aumentar o alcance das notícias sobre a universidade é a principal missão do Jornal da USP. “Nosso papel é divulgar a produção da universidade, prestar contas à população sobre o que é produzido aqui.”

De acordo com o editor executivo de Conteúdos Digitais do Estado, Luís Fernando Bovo, o conteúdo oferecido pelo Jornal da USP está totalmente em linha com o que é produzido pela redação do Estado. “É uma maneira de aproximar a universidade do leitor comum, que hoje acompanha as notícias principalmente pelas redes sociais. Nesse sentido, a força do engajamento do Estadão vai ajudar muito.”

O Jornal da USP tem cinco grandes editorias: Institucional, Ciências, Cultura, Atualidades e Universidade. Em Ciências, são publicadas notícias sobre a produção científica de pesquisadores da instituição. “A pesquisa produzida na USP tem impacto em várias áreas da vida no País, por isso, a divulgação é imprescindível”, diz Marcia.

Em Atualidades, são publicadas discussões de temas em evidência. “Especialistas da USP discutem esses temas de interesse público. Recentemente, tivemos discussões sobre o surto de febre amarela e sobre a crise carcerária no País.”

A editoria de Cultura trata de eventos culturais e artísticos da USP. Já a seção Institucional traz informações sobre a reitoria e setores administrativos. Em Universidade, matérias abordam o cotidiano dos câmpus, do vestibular a projetos de atendimento à comunidade.

Referência. Com mais de 94 mil alunos e 6 mil professores, a USP tem 11 câmpus pelo Estado. A instituição oferece 300 cursos e cerca de 11 mil vagas de graduação por ano em um dos processos seletivos mais concorridos do País. É a única instituição da América Latina no ranking mundial de reputação acadêmica da revista Times Higher Education (THE), referência em medição de qualidade do ensino superior.