Estado oferece 'aulão' do Enem gratuito 

SÃO PAULO - Alunos de todo o Estado de São Paulo poderão assistir a um "aulão" gratuito de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) na próxima quinta-feira, 14. A iniciativa tem apoio do Google For Education e o evento estará disponível pelo link aulaosp.enem.com.br a partir das 14h. Serão resolvidos exercícios de Química, Matemática e Redação. Não é preciso fazer inscrição prévia para ver a aula online.

O conteúdo deve ser transmitido do auditório da Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Professores (Efap), com a presença de alunos de três escolas do Estado de São Paulo. Professores vão conduzir o encontro. Um simulado online também será disponibilizado, com 80 questões, no link simuladosp.enem.com.br. Haverá ainda gabarito comentado, e vídeo com a resolução dos itens.