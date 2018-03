'Estado' ganha prêmio por série sobre a reorganização da rede estadual

O Estado de S. Paulo ganhou o Prêmio Allianz Seguros de Jornalismo, na Categoria Especial Educação Allianz Auto Instituto Ayrton Senna, com a série de reportagens sobre a reorganização na rede estadual de ensino paulista, publicada no ano passado. Os autores premiados são Luiz Fernando Toledo, Isabela Palhares, Paulo Saldaña e Victor Vieira.

As reportagens mostravam as propostas do governo, que buscava a reorganização com a justificativa de ampliar o número de instituições com ciclo único na rede, e a mobilização dos estudantes secundaristas contrários a mudanças - que redundaram em uma série de invasões de colégios em todo o Estado de São Paulo. O projeto foi suspenso pelo governo.

O Estado ainda ganhou menção honrosa no prêmio pela valorização da cobertura da área de seguros, em sua editoria de Economia e Negócios.

Veja as principais reportagens publicadas:

