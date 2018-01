'Estado' ganha prêmio Estácio com série de reportagens sobre universidades

SÃO PAULO - O Estado foi um dos vencedores da edição 2015 do Prêmio Estácio de Jornalismo. A série de reportagens "Universidades S/A", de Ana Sacoman e Paulo Saldaña, ganhou o prêmio na modalidade Impresso Nacional.

A série revelou o caminho do dinheiro privado dentro de faculdades públicas e foi fruto de um trabalho conjunto do Estado e dos jornais O Globo, Zero Hora, Diário Catarinense e Gazeta do Povo. Também dividiram o prêmio os repórteres Lauro Neto, William Helal Filho, Luis Antonio Hangai, Raquel Vieira, Mayara Rinaldi, Felippe Aníbal, Marisa Abrantes Boroni Valério, Humberto Trezzi, Adriana Irion, Rodrigo Lopes, Rodrigo Muzell, Pedro Pavan, Maurício Araujo e equipe.

O Grande Prêmio Estácio de Jornalismo de 2015 foi para Fabio Takahashi, Mario Cesar Carvalho e Severino Mota, pela reportagem "A inédita folha de pagamentos da USP", publicada pelo jornal Folha de S. Paulo.