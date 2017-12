‘Estado’ faz transmissão ao vivo para tirar dúvidas sobre reforma do ensino médio

Para ajudar estudantes, pais, professores e diretores a se informarem sobre a reforma do ensino médio, o Estado iniciou em junho uma cobertura especial sobre o assunto.

Desde então, a reportagem visita escolas com diferentes perfis na cidade de São Paulo para colher dúvidas sobre as mudanças. A partir de hoje e nas próximas duas segundas-feiras, o Estado realizará, sempre às 15 horas, transmissões ao vivo no Facebook para responder as perguntas colhidas nesses colégios nos últimos dois meses, com a participação de um representante do Ministério da Educação (MEC).

Hoje, na primeira transmissão, o ministério responderá dúvidas sobre o impacto da reforma no ensino em tempo integral. O MEC planeja expandir o modelo para até metade das escolas públicas brasileiras.

Uma série de reportagens também vem sendo publicada no estadão.com.br, com temas sugeridos por alunos e docentes. Nesse material, o leitor encontra, por exemplo, um debate entre diretores de escolas sobre a reforma e a escolha profissional e fica sabendo como instituições de Educação a Distância (EAD) estão pensando o novo ensino médio, entre outros.

A cobertura especial integra os preparativos para o Fórum Estadão O Novo Ensino Médio, que reunirá, no dia 5 de setembro, no auditório do Estado, no Limão, zona norte de São Paulo, especialistas para debater o tema. Entre os nomes confirmados estão Ana Maria Diniz, presidente do Instituto Península e blogueira do Estado; Priscila Cruz, presidente da ONG Todos Pela Educação; Ricardo Henriques, superintendente do Instituto Unibanco; e a pesquisadora Ilona Becskeházy.

A discussão será dividida em dois painéis temáticos, um sobre as principais mudanças da reforma e outro que tratará do planejamento do governo para a implementação das mudanças. O evento é gratuito.