‘Estado’ e Todos Pela Educação fecham parceria

SÃO PAULO - Referência na batalha pela melhoria da educação no País, o movimento Todos Pela Educação é o mais novo parceiro do Estado.

A instituição abordará o tema por meio de um blog no portal www.estadao.com.br, chamado De Olho na Educação e também em boletins diários na Rádio Estadão.

A parceria terá, no blog, um espaço de reflexões e análises para acompanhamento dos indicadores, legislações e políticas educacionais do País. Para isso, terá o apoio dos parceiros do Observatório do Plano Nacional de Educação.

Na Rádio Estadão, boletins do projeto serão veiculados às terças e quintas-feiras, às 14h50, e diariamente pílulas de um minuto entrarão ao longo da programação. O projeto com o Todos Pela Educação tem início nesta segunda-feira, 2.

A empresária Ana Maria Diniz, uma das fundadoras do movimento Todas Pela Educação, também está colaborando com o portal www.estadao.com.br. Ela comanda o blog que leva seu nome e tem como objetivo discutir a educação e seus impactos dentro e fora das salas de aula.

Ana Maria preside o Conselho do Instituto Península, que mantém o Instituto Singularidades, voltado para a formação de professores.