'Estado' e Positivo publicam 56 videoaulas de revisão para Fuvest

O projeto Super Aulas Positivo Estadão entrou em uma nova fase nesta segunda-feira, 5, com o início da publicação de videoaulas para ajudar os estudantes inscritos nos vestibulares da Fuvest e da Unicamp. Até o dia 24 de novembro serão postadas 56 aulas sobre os assuntos mais cobrados por esses processos seletivos.

O material vai ao ar diariamente, no canal do Estado no Youtube (www.youtube.com/estadao). Todo dia serão publicadas duas ou três videoaulas preparadas por professores do Grupo Positivo, parceiro do Estado na iniciativa.

Cada aula tem duração média de 25 minutos. A coleção ficará completa no dia 24, véspera da primeira fase da Fuvest. A Unicamp realiza sua primeira etapa no próximo domingo, 11.

As primeiras aulas abordam função quadrática e geometria plana (matemática) e Feudalismo (história).

A programação completa das Super Aulas pode ser vista no link http://www.estadao.com.br/especiais/2012/11/Fuvest_Unicamp.pdf.

Também pelo YouTube do Estado é possível acessar as cem Super Aulas preparadas para o Enem.