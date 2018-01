'Estado’ e Geekie lançam simulado do Enem online com boletim personalizado

Nos dias 6 e 7 de outubro, na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes de todo o País terão um aliado inovador: o “Pré-Enem”, simulado gratuito online com questões inéditas que entregará boletins personalizados indicando temas que o candidato deve revisar para melhorar o desempenho. O serviço é resultado de uma parceria entre o Estado e a Geekie, startup de tecnologia aplicada à educação. As inscrições já podem ser feitas pelo site www.geekie-estadao.com.br, até 5 de outubro.

O exame, criado por professores de ensino médio e de cursinhos, seguirá a metodologia da Teoria da Resposta ao Item (TRI), a mesma do Enem, que dá pesos diferentes a questões segundo seu grau de dificuldade. Assim, o candidato poderá estimar seu nível de preparo no mesmo padrão do exame oficial (veja infográfico abaixo).

O aluno terá acesso ao Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão no mesmo site da inscrição nos dias 6 e 7, um fim de semana. O estudante pode escolher o horário em que vai iniciar a prova. O acesso estará liberado das 6 horas às 23h59, nos dois dias. O aluno terá quatro horas e meia para fazer o exame, sem interrupções.

No sábado serão 90 questões de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza e, no domingo, mais 90 itens, de Linguagens e Códigos e de matemática. Não haverá prova de redação.

Equipe

“A ideia é oferecer ao maior número de pessoas a chance de ter a melhor preparação para o Enem a partir da análise de seus resultados”, diz o cofundador da Geekie Claudio Sassaki, de 38 anos. A startup, criada no fim de 2011, tem 25 funcionários, a maioria na casa dos 20 anos. Alguns deles vieram de companhias como Goldman Sachs – Sassaki foi vice-presidente para o Brasil de investment banking –, Facebook e O2, produtora do cineasta Fernando Meirelles.

Os nove engenheiros da equipe técnica se formaram no Instituto Tecnológico de Aeronáutica. O time tem 67 medalhas e 11 menções honrosas em olimpíadas de matemática, física, química e informática no Brasil e no exterior e 3 láureas no ITA.

Uma das ferramentas mais úteis do Simulado Enem 2012 Geekie+Estadão é o relatório de desempenho. Cinco dias depois da prova, o participante vai conferir online o número de acertos e sua pontuação em cada área de conhecimento e disciplina. Ele saberá sua classificação em relação aos outros inscritos no simulado e o que precisa estudar para chegar afiado ao Enem, em 3 e 4 de novembro.

“Vamos mostrar que caminho cada um deve seguir para atingir o objetivo de entrar na faculdade”, diz Eduardo Bontempo, de 29, sócio-fundador da Geekie. Na inscrição, o candidato pode apontar a carreira que pretende seguir. O relatório vai indicar se a pontuação do candidato seria suficiente para garantir vaga nas universidades federais de sua preferência – a Geekie montou um banco de dados com notas de corte do Enem.

Para Heliton Tavares, pesquisador da TRI e ex-diretor do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pelo Enem, as questões desenvolvidas pela Geekie “estão bem focadas” no exame real. “Eles trabalham para que os itens discriminem os candidatos e tenham nível de dificuldade cada vez mais próximo ao grau de proficiência do aluno.”

Diferenciais

Boletim personalizado

Cada participante receberá um relatório que destaca os pontos fortes e fracos nas quatro áreas do conhecimento da prova. O boletim também indicará os temas que devem ser revisados

Ranking

O aluno poderá comparar seu desempenho ao dos outros participantes do simulado

Correção pela TRI

A prova usará o modelo do Enem, com questões fáceis, médias e difíceis testadas previamente, seguindo os parâmetros da Teoria da Resposta ao Item

Questões inéditas

Elas foram criadas com exclusividade por professores especializados na preparação para o Enem