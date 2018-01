Estado do Rio já tem 25 escolas ocupadas, diz entidade estudantil

RIO - Vinte e cinco escolas da rede estadual do Rio de Janeiro estão ocupadas por alunos em apoio à greve dos professores, segundo a Assembleia Nacional de Estudantes Livre do Rio de Janeiro (Anel-RJ). A Secretaria Estadual de Educação afirma que são 18 as unidades ocupadas. A rede tem 1.678 escolas.

Segundo a Anel, só nesta segunda-feira, 11, foram ocupadas oito escolas - no Rio Comprido, Méier, Jardim América (zona norte do Rio), em Bangu (zona oeste do Rio), Magé, Queimados (Região Metropolitana), Volta Redonda (sul fluminense) e Campos (norte fluminense).

A primeira escola a ser ocupada foi o Colégio Estadual Mendes de Moraes, na Ilha do Governador (zona norte), em 21 de março. Depois houve mais uma ocupação em 28 de março e três ocupações por dia em 4, 5, 6, 7 e 8 de abril. A Anel-RJ é ligada ao PSTU.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os professores entraram em greve no dia 2 de março. Eles reclamam de atraso nos salários e falta de condições para trabalhar.