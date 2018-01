Estado de saúde do escritor Rubem Alves piora

O escritor e educador Rubem Alves, de 80 anos - internado desde o dia 10 de julho - apresentou piora progressiva na função renal, situação causada por uma infecção pulmonar. Segundo boletim médico divulgado às 11h30 desta quinta-feira, dia 17, o nível da infecção, entretanto, continua estável.

Desde que foi hospitalizado o escritor permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Centro Médico de Campinas. Ele foi encaminhado ao hospital por causa de uma insuficiência respiratória provocada por uma pneumonia.

Na página oficial do escritor no Facebook, há uma pedido de orações e boas vibrações a amigos e leitores. A filha Raquel Alves também publicou uma mensagem sobre o estado de saúde do pai. “Quero sinceramente que acima de tudo as pessoas que o amam desejem o melhor para ele, independente do que isso represente”, escreveu ela.

Nascido em setembro de 1933 na cidade mineira de Boa Esperança (naquele tempo chamada de Dores da Boa Esperança), Rubem Alves já publicou mais de 120 livros. Além de escritor, ele é psicanalista, poeta, filósofo e teólogo. Estudou nos Estados Unidos e a partir de 1974 ingressou no Instituto de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), onde se aposentou no início da década de 1990.