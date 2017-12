'Estadão.edu' terá correção ao vivo do Enem neste fim de semana

O site do Estado, em parceria com o Positivo, exibirá neste sábado, a partir das 18h30, a correção ao vivo das provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza do Enem. Na mesma página o candidato poderá conferir o gabarito divulgado pelos professores do grupo paranaense.

Amanhã também haverá correção das provas de Linguagens e Códigos, matemática e redação. Mais de 5,7 milhões de pessoas estão inscritas no exame.

Professores de cada matéria comentarão as questões. Para este sábado estão convocados docentes de biologia, física, geografia, história e química. Amanhã será a vez de português, matemática e língua estrangeira (inglês e espanhol).

"O candidato terá uma boa noção de como procedeu nas provas", afirma o diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas Vaz.

Outro fruto da parceria, as Super Aulas Enem 2012 Positivo Estadão levaram aos candidatos 100 videoaulas gratuitas cobrindo todas os conteúdos mais importantes para o Enem. Elas permanecerão no ar até dia 24 de novembro, no canal do Estado no YouTube (www.youtube.com/estadao).