'Estadão.edu' terá correção ao vivo do Enem neste fim de semana

O site do Estado, em parceria com o Grupo Positivo, exibirá no fim de semana a correção ao vivo do Enem. Os vídeos entram no ar nas noites de sábado e domingo, dias 3 e 4, após a realização das provas. Mais de 5,7 milhões de candidatos estão inscritos no exame.

Professores de cada matéria comentarão as questões. Para o sábado, estão convocados professores de biologia, física, geografia, história e química. Eles vão analisar as provas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. No domingo, é a vez de português, matemática e língua estrangeira (inglês e espanhol), para análise dos testes de Linguagens e Códigos e matemática, além da redação.

Na mesma página o candidato poderá conferir o gabarito divulgado pelo Positivo. "O candidato terá uma boa noção de como procedeu nas provas", afirma o diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas Vaz.

Outro fruto da parceria, as Super Aulas Enem 2012 Positivo Estadão - 100 videoaulas cobrindo todas os conteúdos mais importantes para o Enem - já tiveram mais de 81 mil acessos desde sua estreia, em 8 de outubro. Aulas inéditas serão publicadas até esta sexta-feira, véspera das provas, no canal do Estado no YouTube (www.youtube.com/estadao). Elas permanecerão no ar até dia 24 de novembro.