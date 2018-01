'Estadão.edu' terá correção ao vivo do Enem

O site do Estadão, em parceria com o Grupo Positivo, exibirá neste fim de semana uma correção ao vivo das provas do Enem. Os vídeos entram no ar às 19h no sábado e às 19h30 no domingo, pouco depois do término do maior exame do Brasil. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram este ano.

O Positivo colocará o gabarito da prova na internet imediatamente após o término.

Dois professores de cada matéria comentarão as questões. Para o sábado, estão elencados professores de Biologia, Física, Geografia, História e Química. No domingo, é a vez de Literatura, Matemática, Português e Língua Estrangeira, sendo um professor de inglês e outro de espanhol.

Outra fruto da parceria, as 'Super Aulas Enem Estadão Positivo' - 51 vídeo-aulas cobrindo todas as matérias do Enem - já tiveram mais de um milhão de acessos desde sua estreia, em 8 de outubro. Todas elas continuam disponíveis, de graça, no site enem.estadao.com.br/super-aulas. Elas permanecerão no ar até o dia 23, último dia do Enem.

* Atualizado às 17h55 para acrescentar informação sobre o gabarito