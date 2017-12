'Estadão.edu' terá correção ao vivo da Fuvest às 18h45

O Estadão.edu vai transmitir a correção ao vivo da primeira fase da Fuvest a partir das 18h45 deste domingo, 25. Dez professores do Cursinho da Poli farão a análise do exame no estúdio da TV Estadão, no endereço www.estadao.com.br/aovivo. Nesta mesma página será possível conferir o gabarito oficial do vestibular, que deve ser divulgado por volta das 19h30.

Os vestibulandos podem enviar dúvidas pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) ou pelo Twitter (www.twitter.com/estadaoedu), utilizando a hashtag #EduFuvest.

A prova será aplicada das 13h às 18h deste domingo. Portadores de deficiência terão 1 hora a mais que os outros candidatos para fazer as 90 questões de múltipla escolha. Só depois que todos os estudantes tiverem entregado as provas é que a Fuvest divulgará o gabarito.

Hoje os candidatos serão avaliados em língua portuguesa, inglês, matemática, física, química, biologia, história e geografia. A primeira fase também traz algumas questões interdisciplinares.

Mais de 159 mil estudantes estão inscritos. Neste ano, a Fuvest selecionará 10.982 alunos para a USP e outros 100 para o curso de Medicina da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Também farão a prova 21,5 mil treineiros, que não vão terminar o ensino médio neste ano e, portanto, não concorrem às vagas.