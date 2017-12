'Estadão.edu' terá correção ao vivo da Fuvest às 18h45

SÃO PAULO - Os estudantes que fizeram hoje a última prova da etapa discursiva da Fuvest poderão assistir à correção comentada do exame às 18h45, no site do Estadão.edu (estadao.com.br/educacao). Professores do Cursinho da Poli vão analisar as questões e responder a dúvidas que chegarem pelas redes sociais.

Perguntas e comentários sobre a prova deverão ser feitos no Twitter, usando a hashtag #EduFuvest, ou no Facebook (facebook.com/estadao.edu).

Hoje o candidato resolveu 12 questões de duas ou três disciplinas relacionadas ao curso em que ele se inscreveu.

A Fuvest registrou hoje o maior índice de abstenção dos três dia da segunda fase. De acordo com a coordenação do exame, dos 31.504 candidatos esperados, 2.845 não compareceram aos locais de prova – 28.659 responderam às questões.

A segunda fase da Fuvest começou no domingo, com a prova de português e redação. Ontem, os candidatos fizeram 16 questões sobre todas as matérias do ensino médio, exceto português. Algumas delas eram interdisciplinares.

A primeira chamada de aprovados será divulgada em 4 de fevereiro. As matrículas deverão ser feitas nos dias 8 e 9 de fevereiro.