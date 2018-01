'Estadão.edu' terá correção ao vivo da Fuvest às 18h

Os estudantes que fizeram neste domingo, 6, a prova de português e redação da segunda fase da Fuvest poderão assistir à correção comentada do exame às 18h, no site www.estadao.com.br/aovivo. O professor André Valente, do Cursinho da Poli, vai analisar as questões e responder a dúvidas que chegarem pelas redes sociais do Estadão.edu.

Durante a exibição dos comentários, os leitores poderão enviar perguntas e comentários pelo Facebook (www.facebook.com/estadao.edu) e pelo Twitter (@EstadaoEdu), acompanhadas da hashtag #EduFuvest.

Hoje os vestibulandos respondem a dez questões discursivas de interpretação de textos, gramática e literatura e escrevem uma redação em língua portuguesa. O exame começou às 13h e termina às 17h.

A prova de redação abordou o consumo como via de acesso "às melhores coisas da vida". Para ajudar os candidatos, a banca apresentou uma peça publicitária de um cartão de crédito que, ao fundo, trazia a imagem de um shopping center. Os estudantes tinham de discutir o sentido social do consumo e da oferta de crédito nos dias atuais.

Amanhã os alunos deverão responder a 16 questões de história, geografia, matemática, física, química, biologia e inglês. Já na terça-feira, são 12 questões de duas ou três disciplinas, que variam de acordo com a carreira escolhida pelo candidato. Todas as questões são dissertativas.

Em todos os dias haverá correção comentada do Cursinho da Poli no estúdio da TV Estadão. Na segunda e na terça, a transmissão começa um pouco mais tarde, às 19h.

Foram convocados 28.943 candidatos, além de 2.239 treineiros (que não acabaram o ensino médio). O vestibular seleciona alunos para 10.982 vagas da USP e 100 da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

Para os cursos de Artes Cênicas, Música (Ribeirão Preto), Audiovisual, Design e Arquitetura (São Paulo e São Carlos), haverá provas de habilidades específicas entre os dias 9 e 11 de janeiro. A primeira chamada de aprovados será divulgada no dia 2 de fevereiro.