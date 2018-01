Estadão.edu publica maratona de videoaulas nesta quarta-feira

Os vestibulandos que quiserem aproveitar o feriado desta quarta-feira para revisar o conteúdo das matérias para o Enem vão contar com uma maratona de videoaulas preparadas pelo Grupo Positivo e publicadas no site do Estadão.edu, no endereço enem.estadao.com.br/super-aulas.

Agora à tarde, das 16h às 18h10, os alunos terão a oportunidade de revisar as habilidades que são exigidas em química (Combustão, queima e explosão), matemática (Geometria analítica e Matrizes), física (Fluxo magnético) e português (Relação entre Linguagem Verbal e Não-Verbal).

A programação da maratona começou às 10h, com aulas de química (o tema será Balanceamento de Equações de Oxirredução), matemática (Exponenciais e Logaritmos), biologia (Genética) e português (Linguagens, Códigos e suas Tecnologias). Para quem não assistiu, esses vídeos já estão disponíveis no arquivo do site.

A programação completa pode ser acessada neste link.

O Estadão.edu começou a publicar no sábado uma série de videoaulas preparadas por professores do Grupo Positivo. No dia de estreia, a página das “Super Aulas Enem Estadão Positivo” teve 81 mil acessos. A revisão na web continua até dia 16.

A coleção completa tem 51 vídeos, que podem ser assistidos a partir do momento em que forem ao ar ou resgatados no arquivo do portal estadão.com.br, onde vão ficar disponíveis até o dia 23, segundo e último dia de provas do Enem.

Os estudantes podem fazer comentários e sugestões durante as aulas no site ou na fan page das Super Aulas no Facebook (facebook.com/superaulasestadao).

