'Estadão.edu' publica 12 videoaulas neste fim de semana

* Atualizada às 16h30 do domingo, 16, para correção de horários

O Estadão.edu vai publicar neste fim de semana as últimas videoaulas para revisão do Enem, preparadas por professores do Grupo Positivo. No sábado haverá dois blocos de aulas, entre 16h e 17h51 e das 20h às 22h07. No domingo, os vídeos vão ao ar entre 17h e 19h16, no horário de Brasília.

As videoaulas podem ser acessadas no endereço enem.estadao.com.br/super-aulas.

PROGRAMAÇÃO

Sábado (15/10)

16h - Matemática - Estatística

16h26 - Português - Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

17h07 - História - O tempo antes do relógio

17h27 - Física - Trabalho

20h - Química - Química orgânica

20h24 - Biologia - Dengue

21h07 - História - O despertar do mundo árabe

21h36 - Espanhol - A língua espanhola (uma breve história)

Domingo (16/10)

17h - Biologia - Fisiologia vegetal

17h35 - Física - Leis de Newton, Hidrostática e Princípios de colorimetria

18h17 - Biologia - Ecologia

18h45 - Inglês - Links

A partir das 19h30 do domingo, todas as 51 "Super Aulas Enem Estadão Positivo" poderão ser acessadas no arquivo do site. Elas ficam lá até o dia 23, segundo e último dia de provas do Enem.

Os estudantes podem fazer comentários e sugestões durante as aulas no site ou na fan page das "Super Aulas" no Facebook (facebook.com/superaulasestadao).