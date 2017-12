'Estadão.edu' publica 100ª videoaula de revisão para o Enem

O Estadão.edu publicou nesta sexta-feira, 2, as últimas videoaulas de revisão para o Enem elaboradas pelo Grupo Positivo. Os professores abordam os aspectos mais relevantes dos conteúdos de geometria analítica (matemática) e de consumo de energia e densidade e diagrama de fases (física), além de dar dicas para a prova de redação. A coleção agora está completa: são 100 Super Aulas Positivo Estadão disponíveis no canal do Estado no YouTube: http://migre.me/bwkMs.

O material começou a ser postado no dia 9 de outubro. Todo dia quatro aulas foram ao ar - cada uma tem cerca de 25 minutos. Participaram do projeto 29 professores do Positivo. Neste fim de semana do Enem eles vão corrigir as provas ao vivo, com transmissão pela internet, logo após o término dos exames, no sábado e no domingo.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Assistir aos vídeos é prático e lúdico”, diz o diretor-geral do Curso Positivo, Renato Ribas Vaz. “Selecionamos os conteúdos mais importantes e fizemos um recorte dos assuntos com maior chance de cair nas provas para preparar o material.”

Na segunda-feira, 5, passam a ser publicadas 56 videoaulas de preparação para a Fuvest. O material vai ao ar até dia 24 de novembro, véspera da prova de primeira fase do vestibular, também no YouTube. “Os assuntos serão abordados com maior profundidade”, adianta Vaz, do Positivo.